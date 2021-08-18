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МАГАТЭ обеспокоено ускорением производства оружейного урана в Иране
Иран
МАГАТЭ обеспокоено ускорением производства оружейного урана в Иране
flickr.com  /  IAEA Imagebank

Тегеран, 18 августа. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Иран ускорил процесс производства урана, подходящего для изготовления оружия. По данным организации, на АЭС в городе Натанз, помимо каскада центрифуг IR-6, в работу запущена вторая группа из 153 IR-4, которая также позволяет достигать уровня обогащения 60%.

Этот шаг иранских властей может значительно усилить напряженность в отношениях с Западом и противниками Исламской республики в регионе на фоне задержки в переговорах по возвращению к ядерной сделке от 2015 года, считают в агентстве.

«У Ирана нет реальной потребности в производстве металлического урана, который имеет прямое отношение к разработке ядерного оружия», — отреагировал на заявление МАГАТЭ официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, призвав Тегеран «прекратить ядерную эскалацию» и вернуться к переговорам.

В ответ на это заявление официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подчеркнул мирный характер ядерной программы и заверил, что в случае возвращения сторон к ядерной сделке республика откажется от «компенсационных мер» по обогащению урана.

В 2018-м Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа отказались от выполнения условий Совместного всеобъемлющего плана действий и наложили санкции на Иран. В свою очередь, Тегеран после резкого обострения конфликта с США в прошлом году начал обогащение урана сверх оговоренных условиями 3,67%. Уже к маю 2021-го был достигнут уровень в 60%, что достаточно для создания оружия.

Данные шаги Ирана вызвали обеспокоенность мирового сообщества, а новый президент США Джо Байден инициировал начало переговоров в Вене по возврату к СВПД.

С момента возобновления диалога с Вашингтоном экс-президент Исламской республики Хасан Роухани дважды выступал с заявлением о готовности его страны достичь большего уровня обогащения, если это будет необходимо. Такие действия рассматривались как попытки оказать давление на Запад и ускорить переговорный процесс, однако по итогам шести раундов стороны не пришли к соглашению.

Затем Иран сообщил о приостановке своего участия в Вене до вступления в должность нового президента Эбрахима Раиси, избранного в июне текущего года. На церемонии инаугурации 5 августа он отметил, что поддержит любые дипломатические шаги, которые приведут к отмене санкций, что США восприняли как готовность к продолжению переговоров.

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