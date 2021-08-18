Два водителя и пассажирка пострадали в аварии в Курской области

Лобовое столкновение автомобилей в Курской области привело к травмам водителей и пассажирки. ДТП произошло в окрестностях поселка Кшенский.

Очевидцы сняли видео на месте происшествия. На кадрах видны искореженные кузова машин марки «Нива» и Lada Largus. Место аварии усыпано кусками обшивки и техническими деталями. Лобовое стекло разбито, спидометр одного из автомобилей застыл на отметке в 70 км/ч.

Источники сообщают, что у одной из пассажирок обнаружена травма височной кости. Девушка госпитализирована в городскую больницу с переломом, ее состояние неизвестно. Водители автомобилей получили незначительные ранения. Обстоятельства ДТП выясняются.