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Эфир: Чем обусловлены успехи петербуржцев в российском и мировом яхтинге

  /   Обновлено: 18 августа 2021 14:49
Спорт
Эфир: Чем обусловлены успехи петербуржцев в российском и мировом яхтинге
ФБА «Экономика сегодня»  /  Юлия Медведева

В среду, 18 августа, с 14:00 в медиацентре «Патриот» проходит конференция, посвященная успехам петербуржцев на ниве парусного спорта.

В августе прошел масштабный Чемпионат России в классе «Крейсерская яхта Л-6», организованный в рамках XXV Санкт-Петербургской парусной недели. В напряженном состязании приняли участие больше сотни яхтсменов – всего на старт вышло 12 команд. В ходе самой регаты прошло пять гонок по маршруту Котлин — Гогланд — Высоцк — Приморск — Котлин.

Победа в состязании досталась экипажу легендарной яхты «Ника» — она пришла первой в четырех этапах регаты и всего один раз третьей. О том, как шла эта напряженная борьба, расскажут гости студии: сам капитан яхты Вадим Манухин, а также директор регаты чемпионата России в классе «Крейсерская яхта Л-6», старший помощник экипажа «Ники» Александр Ган.

В ходе эфира эксперты также расскажут о том, есть ли у петербуржцев преимущества перед именитыми соперниками, какие проблемы стоят перед местными спортсменами сегодня и обладает ли Северная столица потенциалом, чтобы стать европейской яхтенной столицей.

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россия санкт-петербург парусный спорт яхтинг
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