В рамках очередного этапа так называемой «образовательной реформы» Министерство образования и науки Украины (МОН) обнародовало принципиально новые рекомендации для руководителей средних и средне-специальных учебных заведений. Согласно министерским канонам, отныне в школах, колледжах и профтехучилищах будут введены обязательные уроки (курсы) патриотического воспитания детей и молодежи. Ради этого официальный Киев готов не только выделить из государственного бюджета заоблачную для страны сумму, но и резко сократить объемы преподавания основных предметов, включая математику, физику, химию и даже украинский язык. Чем может ознаменоваться подобная инициатива, выяснял корреспондент ФАН.

Бывший участник так называемой АТО в Донбассе Владимир Стец (имя изменено) готовится стать учителем. Но преподавать своим ученикам он будет отнюдь не алгебру с геометрией и даже не литературу: в свое время будущий педагог с трудом и справкой закончил восемь школьных классов. Задача Стеца — рассказать ученикам одной из гимназий в Киевской области, как правильно нужно любить родину.

«Мой план предельно прост: за учебный год я обязуюсь воспитать настоящих патриотов, которые без раздумий пойдут воевать за территориальную целостность Украины», — громко заявил «атошник» на заседании квалификационной комиссии.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Заявление его возымело успех — уже 1 сентября потенциальный учитель приступит к своим обязанностям.

По некоторым данным, менее чем через месяц тысячи подобных «преподавателей» пополнят педагогические коллективы школ и ПТУ на всей территории — от Закарпатья до контролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей. Изначально предполагалось, что на упомянутое «патриотическое воспитание молодежи» украинское правительство потратит не менее 150 млн гривен (около 400 млн рублей), однако позже власти заявили о возможном привлечении в этот процесс дополнительных частных средств.

«В этом есть необходимость», — резюмировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Каким образом государство будет обеспечивать работу Стеца и его вероятных коллег, пока не сообщается. В МОН не исключают, что за счет «уроков любви к родине» количество основных школьных предметов будет сведено к «логическому минимуму».

«Результаты Внешнего независимого оценивания (аналог ЕГЭ. — Прим. ФАН) продемонстрировали, что многие украинские школьники и учащиеся профессионально-технических училищ неплохо разбираются как в точных, так и гуманитарных предметах, — сказал на основе полной конфиденциальности один из чиновников профильного ведомства. — Следовательно, часы таких уроков можно сократить. В настоящее время задача тех же педагогов — сформировать во всех отношениях патриотически настроенную личность».

При этом на вопрос, не повлияет ли нововведение на общую грамотность украинского подрастающего поколения, чиновник покачал головой:

«Те, кто хочет учиться и делать себе карьеру в дальнейшем, могут заниматься индивидуально».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

С подобной позицией не согласны независимые эксперты.

«Любовь к своей стране, ее государственности и символам можно прививать по-разному. Например, в центрах детского и юношеского творчества, а также в лагерях отдыха и даже спортивных секциях, — отметила в комментарии Федеральному агентству новостей социальный психолог Елена Мильто. — Лично я не понимаю, почему «пять за вышиванку» нужно получать исключительно на уроках, отнятых за счет общеобразовательных предметов. Я могу высказать очень непопулярную сентенцию, но пусть «патриотов» и воспитывают «индивидуально», без привлечения к этому процессу государства».

Как бы там ни было, а указанный процесс уже запущен. Руководство одного из ПТУ в Киевской области предупредило своих учащихся о сокращении часов профильной практики в пользу лекций на тему патриотизма.

«В первую очередь мы должны воспитать настоящих защитников родины от московской агрессии (Москва неоднократно опровергала обвинения Киева в так называемой агрессии. — Прим. ФАН), а профессия — это вторично», — заявил в социальной сети директор училища.

После того, как в умственных способностях этого директора усомнились его подопечные, соответствующий пост из Сети был удален.