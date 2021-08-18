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Нижневартовский студент удушающими приемами довел свою девушку до комы
Происшествия
Нижневартовский студент удушающими приемами довел свою девушку до комы
Невские Новости  /  Анастасия Борисенко

Нижневартовск, 18 августа. Юноша пытался успокоить нервы своей подружки с помощью удушающих приемов. Как стало известно ФАН, после таких манипуляций девушка впала в кому.

Чрезвычайное происшествие случилось в Нижневартовске в доме на улице Чапаева 11 августа, однако об этом стало известно только сейчас. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что 16-летняя девочка находится без сознания. На место происшествия выдвинулись медики и полицейские. Врачи незамедлительно приняли решение о госпитализации пострадавшей, а блюстители закона задержали подозреваемого.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство». По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Денис Волощенко.

Подозреваемый, официально не трудоустроенный 18-летний юноша, длительное время встречался с пострадавшей — студенткой техникума в Нижневартовске.

«Конфликт с подругой произошел на бытовой почве, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — Студентка пришла в гости к подозреваемому в плохом расположении духа. Слово за слово, и они начали ругаться. Парень, чтобы гостья перестала на него кричать, стал ее душить. Когда пострадавшая начинала задыхаться, он ослаблял хватку. Такие действия он произвел несколько раз, пока девочка не впала в кому».

Подозреваемого задержали по горячим следам. Он не оказал сопротивления полицейским.

«Студент решил схитрить. Во время доставления в отдел полиции он попытался перерезать себе вены. Но порезы были не сильные, хотя в медицинское учреждение его все же госпитализировали. С его жертвой все сложнее: врачи делают осторожные прогнозы на ее выздоровление. Однако медики утверждают, что если и произойдет благоприятный для девушки исход, она на всю жизнь останется инвалидом».

Сейчас молодой человек находится в местном изоляторе временного содержания. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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