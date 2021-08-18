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Трутнев сообщил, что «Дальневосточный квартал» запустят уже в этом году
Общество
Трутнев сообщил, что «Дальневосточный квартал» запустят уже в этом году
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 18 августа. Практически во всех регионах Дальнего Востока нашлись земельные участки, чтобы запустить на них новый механизм удешевления жилья путем предоставления преференций строителям.

Во Владивостоке полпред президента в ДФО Юрий Трутнев обсудил на совете глав дальневосточных регионов программу «Дальневосточный квартал». Ее запустят в 2021 году, чтобы снизить стоимость жилья, предоставляя преференций строителям, сообщает ИА PrimaMedia.

Полпред рассказал, что программа по плану должна начаться уже в этом году. Это позволит существенно снизить стоимость жилья.

«Прежде всего, это предоставление земельных участков, предоставление преференций, которые предусмотрены законом о территориях опережающего развития, в том числе строительство [подводящей к земельному участку] инфраструктуры. Мы хотим все это посчитать. Когда жилье станет дешевле, меньше надо будет платить [инвесторам] налогов, земля достанется инвестору, мы подведем инфраструктуру, стоимость затрат снизится», — прокомментировал Юрий Трутнев.

Механизм планируется сделать таким образом, чтобы в результате более дешевое жилье получили жители дальневосточных регионов, а не строительные компании для продажи.

«Есть еще некоторые препятствия на этом пути. Мы хотим все посчитать, не ошибиться. Но я уверен, что эту идею мы реализуем. Практически все субъекты высказали интерес, желание участвовать в этой программе, [регионам] подобраны земельные участки, доработаем и будем [программу] запускать», — ответил полпред.

Для Дальнего Востока такая масштабная программа строительства надежного и доступного жилья — приоритетная задача. В результате в дальневосточных городах появятся новые, комфортные и удобные микрорайоны.

Ранее сообщалось, что правительство РФ продлило программу льготной семейной ипотеки.

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жилье дальний восток
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