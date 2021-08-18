Затонувший в годы войны броневик БА-10 подняли со дна реки в Великом Новгороде

Великий Новгород, 18 августа. Росгвардейцы подняли затонувший в годы Великой Отечественной войны бронеавтомобиль БА-10 со дна реки Малый Волховец в Великом Новгороде.

По имеющейся информации, специалисты Росгвардии провели работы по подъему корпуса советского бронеавтомобиля, затонувшего летом 1941 года во время обороны города от немецко-фашистских захватчиков. Отмечается, что он был обнаружен членами поискового отряда «Находка».

Росгвардейцы очистили корпус БА-10 от ила, а также обследовали его на наличие боеприпасов. Специалистам удалось установить, что командиром экипажа этой машины был лейтенант Александр Карлов. Сам бронеавтомобиль находился на вооружении 28-й танковой дивизии и в августе 1941 года сдерживал наступление противника на мосту через Малый Волховец. В настоящее время специалисты оценивают сохранность машины для ее дальнейшего восстановления и передачи в музей.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Северного флота РФ обнаружили советский истребитель И-153 с останками летчика на дне озера в районе реки Западная Лица. Самолет был найден на участке, где в годы войны проходила линия фронта.