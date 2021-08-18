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Концерты Владимирской филармонии можно посетить бесплатно с «Пушкинской картой»
Общество
Концерты Владимирской филармонии можно посетить бесплатно с «Пушкинской картой»
 /  Пресс-служба Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича

Владимир, 18 августа. Учреждения культуры Владимирской области присоединяются к масштабному социальному проекту «Пушкинская карта». Эта программа позволит молодым жителям региона (от 14 до 22 лет) посещать спектакли, выставки и концерты за государственный счет. Для этого им необходимо будет оформить специальную «Пушкинскую карту» номиналом три тысячи рублей. Средства на нее зачислят из бюджета города.

Проект стартует уже 1 сентября. Для получения карты достаточно скачать приложение «Госуслуги. Культура» и зарегистрироваться в нем. Карта может быть как виртуальной, так и обычной пластиковой, платежной системы «Мир».

Владимирская филармония одной из первых подключилась к проекту, и в сентябре у молодых слушателей есть возможность посетить первые три концерта, воспользовавшись «Пушкинской картой».

Ранее дирижер Станислав Кочановский рассказал ФАН, что почти во всех оркестрах Европы есть выходцы из России.

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