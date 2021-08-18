Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу

Киев, 18 августа. Александр Петраков назначен временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) на официальном сайте проинформировала о назначении Александра Петракова на пост временно исполняющего обязанности главного тренера сборной. Он будет готовить национальную команду к матчам отборочного турнира ЧМ-2022. Детали заключенного с Петраковым соглашения в УАФ не сообщали.

В сентябре сборная Украины проведет игры с Казахстаном и Францией. До этого национальную команду возглавлял Андрей Шевченко. Под его руководством сборная Украины дошла до четвертьфинала Евро-2020.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кто будет капитаном национальной команды вместо Артема Дзюбы. Форвард «Зенита» не будет участвовать в сентябрьских матчах квалификации ЧМ-2022.