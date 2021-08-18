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Историк Барановский: Реальность была еще страшнее, чем в фильме «Солнцепек»
Общество
Историк Барановский: Реальность была еще страшнее, чем в фильме «Солнцепек»
Федеральное агентство новостей  / 

Историк, журналист, уроженец Донбасса Андрей Барановский рассказал, почему фильм «Солнцепек» о событиях в Луганске весной 2014-го так задел его. Картина, сюжет которой основан на реальных событиях, уже вышла в широкий российский прокат. В среду, 18 августа, на канале НТВ состоится телевизионная премьера фильма.

По словам Андрея Барановского, который уже посмотрел картину, «Солнцепек» по силе воздействия сравним с сильнейшими отечественными лентами о войне.

«Посмотрел фильм на одном дыхании, — рассказал Андрей корреспонденту ФАН. — Сказать, что был удивлен, — это ничего не сказать. Давно отечественный кинематограф не снимал подобных картин. Лента погружает тебя в ужасы военного времени с самых первых минут. Было такое ощущение, что я вновь вернулся в 2014 год — в те самые дни, когда начинал разгораться конфликт. Это страшное время, которое до сих пор не закончено. В Донбассе продолжают гибнуть люди, война искалечила души и судьбы многих».

Историк Барановский: Реальность была еще страшнее, чем в фильме «Солнцепек»
Кадр из фильма «Солнцепек»  / 

По словам Барановского, который в родном Донецке сам не раз попадал под обстрел со стороны украинских военных, фильм полон правды. Однако в реальности все было еще хуже, чем показано в фильме, добавляет он.

«В ленте показаны события, которые действительно происходили в Донбассе. Кочующие минометные бригады украинских националистов, хаотичная (скорее всего, целенаправленная) стрельба по мирным населенным пунктам, где не было ополченцев. Основная цель — запугать, посеять страх, заставить людей уйти из своих домов, чтобы потом можно было свободно захватить пустующие города и села.

Больше всего потряс момент с георгиевской лентой, запрещенной сегодня на Украине. Кадры с покалеченным и истерзанным луганчанином сразу же напомнили фильм [военная драма Элема Климова о Великой Отечественной войне] «Иди и смотри». Скорее всего, режиссеры «Солнцепека» специально сделали такую отсылку. Да и вообще, фильм переполнен точными попаданиями. Хотя реальность была еще страшнее, чем в фильме «Солнцепек». Но самое главное — создателям картины удалось передать, почему русский Донбасс взял в руки оружие», — говорит собеседник ФАН.

Историк Барановский: Реальность была еще страшнее, чем в фильме «Солнцепек»
Кадр из фильма «Солнцепек»  / 

Андрей рассказал, что в перспективе мечтает увидеть кинопроизведение, в котором будет отражен весь масштаб сопротивления простых людей национализму, попыткам заставить их забыть русский язык, отказаться от своей истории.

«Если спросят, чего мне не хватило в фильме, скажу: не хватило кадров из Одессы, Славянска, Краматорска, Мариуполя. Ведь история сопротивления этих городов — фундаментальная вещь, которая заставила многих пересмотреть свои взгляды и пойти в ополчение. Не хватило и документальных кадров. Думаю, они бы очень хорошо дополнили картину. Уверен, фильм «Солнцепек» должен посмотреть каждый, особенно это относится к представителям мужского пола. Одним словом — иди и смотри!» — призвал Андрей Барановский.

Режиссеры фильма «Солнцепек» — Михаил Вассербаум и Максим Бриус. В картине снимались народный артист России Владимир Ильин, а также — Александр Бухаров, Марина Денисова, Глеб Борисов, Максим Дахненко, Алексей Кравченко, Светлана Терентьева, Сергей Гарусов. Фильм выйдет на канале НТВ в среду, 18 августа. Начало в 23:45. Позднее начало оправдано: история, рассказанная в картине, настолько страшная, что «Солнцепеку» присвоена категория 18+.

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