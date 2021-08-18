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Выплаты по больничному листу вырастут для некоторых россиян с сентября
Экономика
Выплаты по больничному листу вырастут для некоторых россиян с сентября
flickr.com

Москва, 18 августа. Родители детей в возрасте до восьми лет смогут получить максимальное пособие. Соответствующие изменения вступят в силу с 1 сентября 2021 года.

Трудовой стаж при этом учитываться не будет. В 2021 году в России будут рассчитывать больничные, основываясь на двух предыдущих годах — 2019-м и 2020-м, рассказала Life партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

К примеру, если заработная плата матери составляла 30 тысяч в 2020 году и 25 тысяч в 2019 году, ее среднедневной заработок составит 904,1 рубля — (25 000×12+30 000×12)/730. Таким образом, если женщина находилась на больничном в течение 10 дней, она получит 9041 рубль, объяснила эксперт.

Жителей России, которые работали в течение года без ухода на больничный, стоит поощрять дополнительными днями к отпуску. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что на поддержку семей с низким достатком, воспитывающих детей от 3 до 7 лет, правительство направит еще 21 млрд рублей. Ранее в текущем году на эти цели уже выделили 254 млрд, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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пособия больничные семьи с детьми
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