Хаматова стала председателем жюри основного конкурса «Кинотавра»

Москва, 18 августа. Народная артистка России Чулпан Хаматова возглавит жюри основного конкурса открытого фестиваля «Кинотавр». Вместе с ней оценивать фильмы будут известные кинодеятели.

В состав жюри фестиваля вошли киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов, автор «Бумера» режиссер Петр Буслов, сценарист фильма «Притяжение» Олег Маловичко, продюсер популярной кинокартины «Серебряные коньки» Петр Ануров и известный российский актер Петр Федоров. Об этом на пресс-конференции сообщил президент фестиваля Александр Роднянский.

В этом году кинофестиваль пройдет Сочи с 18 по 25 сентября. В связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, мероприятие состоится в формате делового форума.

«Нам удалось найти разумный компромисс между фестивальными мероприятиями и конкурсными показами, деловой программой и требованиями Роспотребнадзора. <...> Согласно инструкциям, регламентам Роспотребнадзора и тем мерам, которые принимаются в Краснодарском крае, будет организован деловой форум «Кинотавр»», — отметил Роднянский.

Президент кинофестиваля рассказал, что в 2021 году поступило всего 104 заявки, однако в программу основного конкурса были отобраны лишь 15 лучших работ.

Ранее сообщалось, что «Кинотавр» будет проходить полностью в онлайн-формате. При этом основной площадкой показов останется сочинский Зимний театр.