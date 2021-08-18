Эффективность «Спутника Лайт» в Парагвае достигла 93,5%

Москва, 18 августа. Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» показала на 93,5% свою эффективность по результатам вакцинации в Парагвае, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Спутник Лайт» является однокомпонентным препаратом. Вакцина продемонстрировала высокие показатели безопасности и эффективности во время прививочной кампании, проходящей в Парагвае.

В РФПИ ранее заявили, что «Спутник Лайт» можно использовать в комбинации с иностранными препаратами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna, сообщает «Ридус».