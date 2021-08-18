Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 12:30
12:27
Общество
Немка рассказала, почему в Германии не принято выращивать овощи на своих участках
12:27
Технологии
Гости форума «Армия-2021» смогут пообщаться с андроидом
12:27
Политика
Захарова пошутила об умении Запада проявлять солидарность
12:23
Армия
NI: США серьезно проигрывают России в возможностях реагировать на любые войны
12:21
Шоу-бизнес
На канале «Пятница!» стартует новый сезон кулинарного шоу «Адская кухня» с Ивлевым
12:20
Ближний Восток
СМИ рассказали о жизни за рубежом дочери бежавшего афганского президента Ашрафа Гани
12:14
Армия
Затонувший в годы войны броневик БА-10 подняли со дна реки в Великом Новгороде
12:13
Спорт
Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу
12:13
Происшествия
Смерть любимой девушки довела школьника до суицида в Подмосковье
12:13
Общество
Потенциальных террористов в Татарстане будут выявлять при помощи анонимных доносов
Все новости

Эффективность «Спутника Лайт» в Парагвае достигла 93,5%

  /   Обновлено: 18 августа 2021 12:15
Общество
Эффективность «Спутника Лайт» в Парагвае достигла 93,5%
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 18 августа. Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» показала на 93,5% свою эффективность по результатам вакцинации в Парагвае, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Спутник Лайт» является однокомпонентным препаратом. Вакцина продемонстрировала высокие показатели безопасности и эффективности во время прививочной кампании, проходящей в Парагвае.

В РФПИ ранее заявили, что «Спутник Лайт» можно использовать в комбинации с иностранными препаратами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna, сообщает «Ридус».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эффективность «Спутника Лайт» в Парагвае достигла 93,5%
рфпи парагвай спутник лайт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru