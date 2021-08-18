Талибы расстреляли участников митинга в поддержку флага Афганистана

Кабул, 18 августа. Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан»1 открыли огонь по митингующим в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар.

Как сообщает источник РИА Новости среди местных жителей, в результате стрельбы несколько человек были убиты и ранены.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как американские войска приняли решение покинуть страну. На фоне этого талибы усилили наступление на крупнейшие города республики. Уже в воскресенье ряд СМИ сообщил о том, что мятежники установили контроль над всеми пограничными переходами. В тот же день стало известно, что боевики вошли в президентский дворец в Кабуле.

Глава страны Ашраф Гани покинул республику, сейчас его местонахождение неизвестно. В ночь на 16 августа представитель политического офиса «Талибана» Мухаммед Наим объявил об окончании войны.

Ранее Deita.ru сообщало, что «Аэрофлот» принял решение не летать над Афганистаном.

1 Организация запрещена на территории РФ.