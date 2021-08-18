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Боррель назвал ситуацию в Афганистане самым важным геополитическим событием после Крыма
Политика
Боррель назвал ситуацию в Афганистане самым важным геополитическим событием после Крыма
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Брюссель, 18 августа. Приход талибов к власти в Афганистане и вывод войск США стал самым значительным геополитическим событием после воссоединения Крыма и РФ, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Как считает Боррель, Россия наряду с Ираном, Пакистаном, Индией и Турцией, является страной, с которой нужно вести диалог и настраивать на «выполнение» резолюций Совбеза ООН. Случившееся в Афганистане скажется на международной обстановке и всех странах Запада, убежден он.

Боррель также раскритиковал результаты военного присутствия США и стран НАТО в Афганистане. По его словам, операция привела к скромным результатам, несмотря на беспрецедентные ресурсы.

Ранее спикера МИД РФ Марию Захарову шокировала реакция Запада на гуманитарный кризис в Афганистане. По ее словам, Афганистан 20 лет был зоной ответственности НАТО, но теперь не все страны готовы помочь беженцам.

Как сообщает НСН, сейчас участники «Талибана»1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ) не смогут получить доступ к счетам афганского правительства в банках США. Также у них не получится воспользоваться средствами МВФ почти на 500 млн долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан крым боррель
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