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Борис Джонсон: Великобритания могла создать новую коалицию в Афганистане

  /   Обновлено: 18 августа 2021 12:04
Политика
Борис Джонсон: Великобритания могла создать новую коалицию в Афганистане
gov.uk

Лондон, 18 августа. Британия раздумывала над созданием новой международной коалиции в Афганистане, признал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Президент США Джо Байден некоторое время назад объявил о выводе всех американских военнослужащих с территории Афганистана. В связи с этим Британия раздумывала над созданием новой международной коалиции, заявил Джонсон.

Обстановка в центральноазиатской стране значительно обострилась на фоне эвакуации американских дипломатов и солдат из Кабула. Боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) захватили столицу Афганистана, объявив о завершении войны.

Джонсон ранее провел телефонные переговоры с Байденом. Они обсуждали обстановку в Афганистане. Международное сообщество должно оказывать поддержку афганцам ради недопущения кризиса в стране, сошлись во мнении Джонсон и Байден.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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