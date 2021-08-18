Борис Джонсон: Великобритания могла создать новую коалицию в Афганистане

Лондон, 18 августа. Британия раздумывала над созданием новой международной коалиции в Афганистане, признал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Президент США Джо Байден некоторое время назад объявил о выводе всех американских военнослужащих с территории Афганистана. В связи с этим Британия раздумывала над созданием новой международной коалиции, заявил Джонсон.

Обстановка в центральноазиатской стране значительно обострилась на фоне эвакуации американских дипломатов и солдат из Кабула. Боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) захватили столицу Афганистана, объявив о завершении войны.

Джонсон ранее провел телефонные переговоры с Байденом. Они обсуждали обстановку в Афганистане. Международное сообщество должно оказывать поддержку афганцам ради недопущения кризиса в стране, сошлись во мнении Джонсон и Байден.

1 Организация запрещена на территории РФ.