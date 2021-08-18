СМИ: Член Конгресса Ильхам Омар вышла замуж за брата ради гражданства США

Вашингтон, 18 августа. Конгрессвумен от Демократической партии, член Палаты представителей Ильхан Омар была замужем за своим родным братом. Об этом свидетельствуют результаты расследования, которое провел представитель Республиканской партии из Миннесоты Антон Лазарро.

Согласно результатам теста ДНК, которые были опубликованы на сайте IlhanOmarDNA.com, Ильхан Омар с вероятностью в 99,999998% приходится сестрой своему бывшему мужу Ахмеду Эльми. Исследование ДНК конгрессвумен было выполнено британской независимой лабораторией Endeavor DNA Laboratories. Образцы ДНК Ильхан Омар и Ахмеда Эльми были тайно собраны частными детективами: биоматериалы Омар были взяты с окурка сигареты, а ДНК Эльми оказалась на соломинке для питья.

Вывод экспертизы свидетельствует о том, что член Конгресс США Ильхан Омар, уроженка Сомали, заключила фиктивный брак с собственным братом для обхода американского миграционного законодательства и последующего получения гражданства США, подделала миграционные документы и нарушила федеральное миграционное законодательство. Кроме того, расследование указывает, что поддельные документы Ильхан Омар также предоставлялись в ряд федеральных органов, финансовых и учебных учреждений, что также является уголовным преступлением.

На кого работает ФБР?

Всего через несколько часов после того, как Антон Лаззаро анонсировал обнародование результатов расследования, он был арестован ФБР по обвинениям в сексуальной торговле несовершеннолетними.

В то же время ФБР, несмотря на давние обвинения, которые выдвигаются против Ильхан Омар, не спешит расследовать возможную подделку миграционных документов.

Global Look Press / Bob Owen / ZUMAPRESS.com

Специальный агент Джой Хесс из отделения ФБР, которое расследовало обвинения против Омар, говорит, что «срок давности по этому делу истек». Хесс также утверждает, что ФБР не может расследовать это дело, потому что бывший муж Ильхан Омар находится за границей.

Эти утверждения противоречат как федеральному законодательству, которое не предусматривает срока давности по преступлениям, связанным с подделкой миграционных документов, так и американской юридической практике, рассматривающей законы США как экстерриториальные, в связи с чем задержание и экстрадиция в США граждан иностранных государств, которые обвиняются в нарушении американского законодательства, является привычным явлением.

Брат ты мне или не брат?

Сама Ильхан Омар категорически отвергает обвинения и называет их «расистской теорией заговора». Тем не менее ни она сама, ни руководство Демократической партии не предпринимают шагов, чтобы окончательно поставить точку в этом вопросе, проведя ДНК-тест и обнародовав его результаты. Владельцы сайта IlhanOmarDNA.com предлагают Омар миллион долларов, если она согласится пройти тестирование.

На сегодняшний день конгрессвумен сомалийского происхождения является одной из наиболее противоречивых фигур на политической сцене США. Она открыто выступает против Израиля, поддерживая Палестину. Она же, наряду с Александрией Окасио-Кортес, Рашидой Тлаиб и Аянной Прессли входит в неформальное объединение членов Палаты представителей «Отряд», которое поддерживает «прогрессивную» повестку. Агрессивные и порой неоднозначные действия «Отряда» неоднократно привлекали внимание к его участницам.

Global Look Press / Alex Wroblewski / Keystone Press Agency

Информация о подделке документов Ильхам Омар появилась в 2016 году, когда она баллотировалась в законодательное собрание штата Миннесота. Указывается, что еще в 2002 году Омар вышла замуж за Ахмеда Хирши, а в 2009 году она вступила во второй брак с гражданином Великобритании Ахмедом Эльми. При этом первый брак оставался в силе. Ильхан Омар поясняет, что первый брак был заключен согласно канонам ислама и не был оформлен официально.

Сразу после заключения брака Омар и Эльми переехали в Северную Дакоту, где оба поступили в Университет штата Северная Дакота, диплом которого Омар получила в 2011 году. В 2017 году, после своего избрания в качестве члена Палаты представителей, она подала на развод с Эльми и в 2018 году официально вышла замуж за своего первого мужа Ахмеда Хирши.

Если обвинения против Ильхан Омар подтвердятся, ей грозит тюремное заключение и депортация из США.