Вассерман назвал способ ответить чиновникам после недопуска «Родины» на выборы в ЗакС

Несогласные с решением избирательной комиссии могут прийти на выборы в Законодательное собрание (ЗакС) Северной столицы и отдать голос за наиболее неприятного петербургским чиновникам кандидата. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Собеседник прокомментировал новость о том, что избирательная комиссия отказала партии «Родина» в регистрации на выборы в ЗакС Санкт-Петербурга. Публицист предположил, что могло послужить причиной таких действий петербургских чиновников.

«Им нужна, по сути, управляемая, мирная оппозиция, поэтому им гораздо выгоднее какое-нибудь «Яблоко», практически не пытающееся добиваться каких-то полезных хозяйственных результатов в городе, зато бурно устраивающее всякие истерики в либеральном духе против общефедеральной власти. Это им гораздо выгоднее, чем «Родина», которая всерьез будет рассматривать проблемы внутри города. Насколько я знаю, «Родина» в этом плане существенно серьезнее «Яблока», — сказал публицист.

Федеральное агентство новостей / Общественное достояние

Кроме того, он рассказал, как поступил бы сам, окажись он в такой ситуации на месте жителя Северной столицы.

«Лично я в этом случае обязательно пошел бы на выборы и поискал среди мало-мальски вменяемых кандидатов тех, которые особо неприятны для чиновников. Это здоровая реакция на такой чиновничий беспредел. Думаю, что в Питере найдется достаточно желающих и умеющих раскрутить такую протестную активность на голосовании. Лично мне совершенно не жаль питерских чиновников, если они действительно так «набеспредельничали». Повторяю — если. У меня нет возможности однозначно сказать, что именно чиновники в данном случае виноваты», — подытожил Анатолий Вассерман.

Ранее директор научно-образовательного центра социального развития Любовь Храпылина в беседе с ФАН также оценила действия избирательной комиссии Санкт-Петербурга. По ее мнению, особенно показателен в этой связи случай с баллотировавшейся от «Родины» певицей Татьяной Булановой.