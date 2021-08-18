Новые правила оказания услуг кинозрителям утверждены в России

Москва, 18 августа. Новые правила оказания услуг в кинотеатрах вступят в силу 1 марта 2022 года. Постановление было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Теперь российских зрителей будут предупреждать в кинотеатрах о длительности рекламы и показах трейлеров перед началом самого фильма. Эта информация будет размещена в зоне кассового обслуживания.

Посетителям кинотеатров будут давать информацию о технических характеристиках залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типах проектора и системы тифлокомментария. Также обновили информацию, которую кинотеатры обязаны доводить до зрителей.

Агентство «ТМТ Консалтинг» рассказало о выручке онлайн-кинотеатров в России за первую половину 2021 года. Согласно отчетам, она превысила 18 миллиардов рублей.