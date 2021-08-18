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Корейба предрек миру предательство США

Политика
Корейба предрек миру предательство США
facebook.com  /  Якуб Корейба

Москва, 18 августа. Польский политолог Якуб Корейба заявил, что всем странам, сотрудничающим с США, вскоре придется испытать на себе предательство заокеанских партнеров. По мнению эксперта, Вашингтон в любой момент может пойти на это — пишет «Политпазл».

Корейба напомнил, что за последние дни правительство США критикуют все, кто только можно. Ведь они дали очень существенный для этого повод — вывели войска из Афганистана. Из-за этого недальновидного, по мнению экспертов, шага Белого дома, Афганистан практически полностью перешел под контроль запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1.

Американское правительство масштабы трагедии осознало, но назад пути нет. Ответственность за захват государства талибами, также по мнению Вашингтона, никакого отношения к ним не имеет. Все обвинения в случившемся они переносят на афганскую армию. При этом попытки оправдаться успехом не увенчались. Это подтверждают заявления многих специалистов, в том числе из стран ЕС.

Польский политолог Якуб Корейба, например, заявил, что происходящее в Афганистане — катастрофа. При этом он отметил, что подобные эпизоды встречаются в истории любого империалистического государства. Эксперт уверен, что США не в первый раз допускают подобные промашки, но это никак не влияет на их лидерские позиции.

«А то, что это предательство Америки — к этому всегда надо быть готовым. Я, например, готов. Я для этого момента на всякий случай выучил русский язык», — сказал Якуб Корейба во время эфира ток-шоу «60 минут».

Ранее сообщалось, как ведущий шоу «Время покажет» Руслан Осташко поставил Корейбу на место после его заявления об Афганистане и России.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Политика / Корейба предрек миру предательство США
россия сша афганистан талибан корейба
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