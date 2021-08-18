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Смерть любимой девушки довела школьника до суицида в Подмосковье
Происшествия
Смерть любимой девушки довела школьника до суицида в Подмосковье
pixabay.com  /  zibik

Сергиев Посад, 18 августа. Десятиклассник совершил суицид в собственной квартире в Сергиевом Посаде. Как стало известно ФАН, мотивы своего поступка он пояснил в предсмертной записке.

Погибшего мальчика родственники обнаружили в коридоре дома на улице Стахановской вечером 17 августа. Об этом они сообщили медикам и в полицию. Силовики и врачи осмотрели тело и не нашли следов насильственной смерти. Стражи порядка пришли к выводу, что десятиклассник совершил суицид. Эксперты предварительно установили, что смерть подростка наступила примерно за 3 часа до его обнаружения.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

16-летний погибший воспитывался в полной семье. Мать официально не трудоустроена, а отец работает электриком на местном предприятии. Родители воспитывают еще и 14-летнюю дочь.

«Семья состоит на учете в профилактических службах, — рассказал ФАН источник в местной полиции. Но она вполне благополучная. Как-то сестру с братом в вечернее время поймали правоохранители и составили протокол для галочки».

Как стало известно, недавно при трагических обстоятельствах погибла любимая девушка подростка и именно это, как он пояснил в предсмертной записке, подтолкнуло его к роковому решению.

«Парень официально зарегистрирован во Владимирской области. Длительное время встречался со сверстницей. Недавно она погибла под колесами электрички. Школьник сильно переживал о случившемся. Он не находил себе места, о чем писал в одной из социальных сетей. Он говорил, что хочет отправиться в след за своей подругой и рано или поздно это сделает. Рядом с телом мы нашли записку, в которой мальчик просил никого не винить. Он пояснил, что хочет быть рядом с любимым человеком», — дополнил полицейский.

Тело молодого человека отправили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Она поможет установить точные причины смерти.

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подросток суицид сергиев посад
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