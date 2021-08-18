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Туристы из группы погибшего на Камчатке депутата Железногорска ждут помощи на вулкане

  /   Обновлено: 18 августа 2021 12:05
Происшествия
Туристы из группы погибшего на Камчатке депутата Железногорска ждут помощи на вулкане
 /  Ольга Шпак

Петропавловск-Камчатский, 18 августа. ФАН стали известны подробности о местоположении выживших на камчатском вулкане Ключевской. Туристы расположились лагерем на высоте 2,5 тыс. метров.

МЧС выяснило, что в лагере находятся: один турист из Петропавловска-Камчатского и один из Железногорска, пятеро путешественников из Калининграда, четыре из Москвы и один из Санкт-Петербурга. В настоящий момент группа спасателей уже выдвинулась на помощь россиянам, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее появилась информация, что личность погибшего на Камчатке спутника депутата горсовета Железногорска установлена. Подробностями поделилось Федеральное агентство новостей.

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туристы чп вулкан камчатский край
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