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Политолог Киреев: «Родине» отказали в Петербурге по надуманному предлогу
Политика
Политолог Киреев: «Родине» отказали в Петербурге по надуманному предлогу
Владимир Киреев

Власти Санкт-Петербурга отказали партии «Родина» участвовать в выборах в городской ЗакС по надуманной причине. Об этом ФАН рассказал политолог Владимир Киреев.

Петербургская избирательная комиссия провела заседание, на котором рассматривался вопрос регистрации списка кандидатов партии «Родина» на выборы в ЗакС. По итогам совещания члены комиссии приняли решение отказать партии в регистрации на выборы в городской парламент. Причиной отказа послужил якобы брак подписей, хотя у партии был живой сбор, что подтверждают ее функционеры.

«В Санкт Петербурге зарегистрировали кандидата в депутаты петербургского ЗакСа от партии «Родина» Максима Шугалея, социолога, находившегося два года в ливийском плену. При этом отказали в регистрации певице Татьяне Булановой», — пояснил Владимир Киреев.

Он отметил, что патриотической партии «Родина» было отказано в регистрации по надуманному предлогу. По мнению политолога, только общественный резонанс и давление со стороны граждан помогли зарегистрировать отдельных кандидатов от «Родины».

«Удивляет диспропорция. Если от известной федеральной партии с значительным бэкграундом всего два кандидата, то от никому не известной партии «Новые люди» прошли 14 кандидатов. Хотя ценность последней вызывает, мягко говоря, сомнения», — добавил Владимир Киреев.

Ранее председатель петербургского регионального отделения «Родины» Андрей Петров выразил возмущение решением ГИК не допускать партию к выборам. Он подчеркнул, что «Родина» собирала подписи честно, партия докажет это в суде.

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