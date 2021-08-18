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Журнал Charlie Hebdo представил карикатуру на талиба в футбольной форме Месси
Политика
Журнал Charlie Hebdo представил карикатуру на талиба в футбольной форме Месси
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Париж, 18 августа. Известный французский журнал Charlie Hebdo выпустил свежий номер с карикатурой на талибов и футболиста Лионеля Месси.

На обложке изображены члены движения «Талибан»1 (террористическая группировка, запрещенная в России) в голубой форме с номером 30 и надписью «Месси» на спине.

Неделю назад стало известно, что аргентинский нападающий Лионель Месси подписал контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен». Соглашение заключено на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ в Афганистане в 2002–2004 годах Михаил Конаровский рассказал, сдержат ли обещания талибы по первым озвученным законам, а также сообщил, как много беженцев покинет Афганистан и куда они могут направиться.

Как передает НСН, талибы не смогут получить доступ к счетам афганского правительства в банках США. Кроме того, у них не получится воспользоваться средствами МВФ почти на 500 миллионов долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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