Россиян предупредили о подорожании автомобилей осенью

Москва, 18 августа. Осенью российский автомобильный рынок ждет очередное подорожание. Однако дилеры надеются, что рост цен удастся сдержать в пределах 2-5%.

Несмотря на сформировавшийся дефицит автомобилей, динамика цен на них была невысокой. По словам дилеров, к концу лета она еще более замедлилась. Это свидетельствует о том, что бренды «наконец отыграли прошлогоднее ослабление рубля». На примере сети салонов Fresh Auto можно судить о темпах роста стоимости автомобилей, когда в июле повышение было на 0,6%, а в июне — на 4-5%, пишет «Коммерсантъ».

По данным «Автостата», с начала августа свои ценники обновили 16 брендов, однако глобальных изменений не зафиксировано. Также «ничего сверхординарного» дилеры не ждут и в начале сентября.

Для тех, кто сомневается, что машину пора менять, эксперты перечислили некоторые признаки, указывающие на необходимость готовить автомобиль к продаже.