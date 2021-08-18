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Трехкратная олимпийская чемпионка Шишкина назвала Дзюбу «средненьким» игроком

  /   Обновлено: 18 августа 2021 11:52
Спорт
Трехкратная олимпийская чемпионка Шишкина назвала Дзюбу «средненьким» игроком
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 18 августа. Российская синхронистка Алла Шишкина заявила, что не считает нападающего «Зенита» Артема Дзюбу футболистом высокого класса.

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию в составе группы Алла Шишкина накануне дала большое интервью изданию «Спорт-Экспресс». Спортсменка попыталась сравнить свою партнершу по команде Светлану Ромашину и форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

«Что тут вообще выбирать? Ну, в смысле? Конечно, Ромашина! Да это фу, даже сравнивать нельзя, ну вы чего? Великая спортсменка, которая где-то в поднебесье, и очень средненький в мировом масштабе футболист. Просто несравнимые величины», — отметила Шишкина.

Артем Дзюба был капитаном сборной России на Евро-2020. Недавно новый тренер национальной команды Валерий Карпин объявил состав на сентябрьские матчи квалификации к чемпионату мира в Катаре. Дзюба не попал в список.

Ранее «Зенит» возобновил переговоры с «Галатасараем» по трансферу Маркао. Контракт бразильского защитника с турецким клубом действует до 2024 года.

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