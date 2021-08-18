Сотрудники полиции поймали четвертого из пяти сбежавших в Подмосковье заключенных

Истра, 18 августа. Правоохранители задержали четвертого из пяти сбежавших из ИВС в Истре преступников, сообщила старший помощник главы СУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Представитель ведомства уточнила, что это все еще не убийца «колбасного короля». Напомним, 6 августа из ИВС сбежали пятеро человек. Как сообщает следствие, им в этом помогли двое сотрудников исправительного учреждения. Они отключили камеры видеонаблюдения, чтобы преступники сумели незаметно выйти из камер, а также оставили открытыми двери.

Ранее был задержан третий из сбежавших преступников. Он самостоятельно пришел в отделение полиции и сдался.