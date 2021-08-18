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Силы специальных операций ВСУ провели учения у границ Крыма

  /   Обновлено: 18 августа 2021 11:47
Армия
Силы специальных операций ВСУ провели учения у границ Крыма
facebook.com  /  Міністерство оборони України

Киев, 18 августа. Подразделения Сил специальных операций ВСУ развернули маневры у границы с Крымом, сообщает минобороны Украины.

По данным ведомства, учения прошли в Херсонской области при участии «группировки войск, которая несет боевую службу на административной границе» с полуостровом.

«Отработка этих мероприятий направлена на обеспечение надлежащего уровня защиты как гражданских, так и военных объектов от возможных террористических угроз. Учения всегда происходят в условиях, максимально приближенных к реальным», — отметили в министерстве.

Ранее украинский военнослужащий раскрыл неудобную для Киева правду о «военной поддержке» США. По его словам, за годы вооруженного конфликта в Донбассе украинская армия получила от Вашингтона лишь два старых внедорожника Hummer и не более десятка снайперских винтовок Barrett M107A1.

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