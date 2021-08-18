В Минцифры объяснили, будет ли замена бумажного паспорта смарт-картой обязательной

Москва, 18 августа. Замена бумажного паспорта смарт-картой не будет носить обязательный характер, заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Глава ведомства отметил, что на сегодняшний день существует необходимость замены старого документа на более современный формат. Так, перед специалистами стоит задача создать копию цифрового паспорта.

Предполагается, что такую копию можно будет показывать на телефоне в виде QR-кода. Соответствующий проект об электронных паспортах для россиян был опубликован еще в марте 2021 года.

По словам Шадаева, бумажный паспорт уже морально устарел. Решение о замене документа смарт-картой может быть принято к концу текущего года.