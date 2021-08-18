Как падение Кабула сорвало планы Эрдогана и почему оно может вызвать беспорядки в Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вызвался перехватить роль жандарма США в Афганистане, однако его надежды укрепить позиции в стране рухнули после падения Кабула. С обеспечением безопасности республики и ее столицы не справились в том числе и те афганские правоохранители, которые проходили обучение в Турции. Вместо грез о контроле над аэропортом Кабула и Афганистаном в целом Анкара получила поток из сотен тысяч афганских беженцев, которые беспрепятственно продолжают проникать на территорию страны, вызывая недовольство и беспорядки среди населения.

Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» попытался разобраться, почему планы Анкары потерпели неудачу, чем опасны беженцы из Сирии, Ирака и Афганистана для турецкого общества, и в том, как обучение афганских военных в Турции не дало ожидаемых результатов.

Беспорядки в Анкаре

В начале августа в Анкаре толпы недовольных турок устроили погромы в лавках и домах сирийских беженцев, в некоторых случаях и вовсе сжигая их имущество. Формально причиной такого всплеска народного недовольства стало убийство мигрантами турецкого гражданина, 18-летнего Эмирхана Ялчина. Однако эксперты видят в тех событиях совсем иной мотив — страх перед новыми потоками мигрантов, которые и так заполонили все крупные города.

При этом речь шла не только о сирийских, но и об афганских беженцах, которые в последний месяц беспрепятственно сотнями пересекали ирано-турецкую границу. Турки решили не мириться с тем, что их рубежи превращаются в решето и мигранты приносят в турецкие города свои устои и традиции.

За несколько дней до этих событий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с одной стороны опроверг факт роста потока афганских беженцев, а с другой заявил, что страна достаточно сильна для приема беженцев, и добавил:

«С этого момента мы будем принимать беженцев, хорошо управляя финансами».

Фактически турецкий лидер в очередной раз подтвердил, что мигранты для него являются источником финансов и орудием в шантаже Европейского Союза (ЕС).

Пресс-секретарь «Республиканской народной партии» (РНП) Фаик Озтрак, комментируя проблему беженцев, пожаловался, что правительство Эрдогана попустительствует миграции.

«Граница — это честь страны, но сегодня у нас нет границ. Даже несмотря на то, что Турция не является соседом Афганистана, афганские мигранты вначале попадают в Иран и оттуда, размахивая руками, беспрепятственно проходят ирано-турецкую границу», — заявил политик 10 августа.

По словам Озтрака, Эрдоган, связывая вопрос беженцев с финансами, раскрывает свои истинные цели.

«Иными словами, его логика такова: нужно создать проблемы на Ближнем Востоке, он превратится в кровавую бойню, и Афганистан превратится в кровавую бойню. Люди, бегущие оттуда, попадут в Турцию, а мы не будем пускать их в Европу. Турция станет гетто для беженцев», — отметил чиновник.

Носители культуры джихадизма

В тот же период на территории Турции произошло несколько преступлений в среде мигрантов, которые наглядно продемонстрировали, как традиции беженцев перекочевывают на турецкую землю.

В одном из жилых домов в стамбульском районе Кючюкчекмедже полиция обнаружила тело иностранца по имени Зишан Алви из Пакистана, которому неизвестные отрезали голову и положили на тело с запиской с цитатами на арабском языке. Вскоре турецкие правоохранители арестовали троих подозреваемых — ими оказались земляки убитого, пакистанские мигранты, которым было от 21 года до 23 лет. Задержанные признались, что совершили убийства из религиозных побуждений.

«Он оскорблял нашу веру. Поэтому мы отрезали ему голову», — заявили они в своих показаниях.

13 августа издание Halk TV рассказало еще об одном похожем случае. Трое иракских беженцев, проживавших в городе Орду, убили земляка, не разделявшего их религиозные взгляды: Хуссейн Калаф Абдуламеер придерживался иного направления в исламе и был шиитом. Суд Турции завершился в прошлом месяце, обвиняемые получили пожизненные сроки.

По словам известного турецкого обозревателя Исмаила Саймаза, подобные убийства на религиозной почве происходят довольно часто и будут продолжаться.

«Проблема заключается в том, что мы столкнулись не только с огромным потоком мигрантов, большими затратами на них, повышением цен на аренду жилья и сокращением рабочих мест, но и с тем, что они несут за собой свои так называемые ценности. Они приносят в Турцию свою идеологию. Те, кто приходит из Сирии, приносят салафизм и джихадизм. Те, кто из Ирака, привозят с собой вражду на конфессиональной почве, пакистанцы и афганцы притащили за собой убийства и отрезание голов из-за оскорбления чувств верующих. Это их средневековый мир, который они приносят в нашу страну. И завтра они навяжут ее нашим гражданам и распространят по всей Турции, убивая турок за то, что мужчины без бород и женщины без платков не держат пост или не совершают молитвы», — сказал он.

İsmail Saymaz'ın (@ismailsaymaz) özel haberi:

Ordu'da, Şii olan Hussein Kalaf Abdulameer'i mezhep farkından ötürü öldürüp cesedi parçalara ayıran üç Iraklı kaçak ağırlaştırılmış müebbet



Özlem Gürses (@OzlemGurses) ile #PerdeninÖnüArkası — Halk TV (@halktvcomtr) August 13, 2021

Обучение спецназа и полиции

В середине июня, после встречи президента США Джо Байдена и Реджепа Тайипа Эрдогана в Брюсселе, стало известно, что Анкара согласилась взять на себя инициативу по охране международного аэропорта Кабула в Афганистане. Обеспечение безопасности этого объекта было важно для продолжения работы иностранных дипломатических миссий в Афганистане. Позже Пентагон заявил, что в этом вопросе остаются некоторые нерешенные рабочие моменты.

Турецкий президент в свою очередь отметил, что США будет необходимо выполнить несколько условий. Издание The National со ссылкой на источник в правительстве Афганистана уточнило, что стоимость согласия Эрдогана на обеспечение защиты международного аэропорта Кабула была оценена в 130 млн долларов.

Турецкие провластные эксперты объясняли необходимость нахождения турок в аэропорту Кабула тем, что таким образом Анкара сможет контролировать весь Афганистан, а также реализовать объединение тюркского мира. Кроме того, это укрепит ее положение как региональной державы.

Пока Анкара решалась на миссию, «Талибан»1 (запрещен в РФ) захватил Кабул, и планы турецких властей рухнули. Представители группировки неоднократно заявляли, что не позволят ни одному иностранному государству, в том числе Турции, находиться на территории республики после ухода сил НАТО.

Между тем отдельные вопросы возникли к военнослужащим, охранявшим аэропорт Хамида Карзая в Кабуле, после публикации в Сети кадров с толпами людей, штурмующих самолеты на взлетной полосе. Несмотря на то, что Турция официально еще не согласилась на роль афганского жандарма после ухода США, ее военнослужащие в эти дни несли службу и обеспечивали безопасность воздушной гавани. Кроме того, ответственность за защиту столицы несли местные правоохранительные органы, которые в последние годы обучались за рубежом и часть из которых получала образование в турецких полицейских академиях.

Так, в период с 2015 по 2019 годы соответствующую подготовку прошли 35 308 полицейских из 75 стран мира. Большинство из них — сирийцы и афганцы. Всего с 2001 года в рамках программы «Обучение и наращивание потенциала афганской национальной полиции» в Турции подготовили более 5 397 афганских правоохранителей.

Помимо этого, офицеры обучались и в других иностранных военных училищах. Как известно, США потратили более 83 миллиардов долларов на подготовку кадров. Некоторые военнослужащие, в том числе и женщины-офицеры, прошли курсы в составе Вооруженных сил Турции.

Не судьба

На сегодняшний день можно констатировать, что планы по контролю аэропорта Кабула провалились, а беженцы продолжают покидать Афганистан. По оценкам специалистов, из страны могут уехать в общей сложности до 5 миллионов жителей. Европейские государства уверены, что для преодоления нового миграционного кризиса стране нужно договариваться с Анкарой.

Это означает, что, несмотря на то, что Турция скорее всего не сможет обустроиться при талибах в кабульском аэропорту, она получила возможность выбить новый транш у ЕС. Однако настроения в местном обществе говорят, что турки не готовы терпеть новых гостей и при первой же провокации со стороны мигрантов волна недовольства может не ограничиться лишь одним районом — она рискует распространиться на всю страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.