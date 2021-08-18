Эфир: Как скоро и от кого ждать официального признания «Талибана»

В среду, 18 августа, с 13:00 в медиацентре «Патриот» проходит брифинг, посвященный международному признанию запрещенного в России и других странах радикального движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

15 августа лидеры «Талибана» объявили, что Афганистан полностью находится под их контролем. Исламисты уже успели озвучить ряд условий и правил, по которым будет жить страна, а также предложить «Аль-Каиде»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) использовать территорию в качестве убежища.

Несмотря на полный захват власти в Афганистане, многие мировые державы пока не готовы признать ее законный статус. Как и ООН пока не готова исключить талибов из списка террористов.

При этом в Евросоюзе настроения куда более лояльные. По заявлениям верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля, с исламистами придется начать диалог как можно раньше во избежание гуманитарной катастрофы.

Весь мир застыл в ожидании: как скоро «Талибан» получит международное признание? Какая страна первой пойдет на мирный диалог с новым правительством Афганистана? И что ждет страну, в которой случились столь резкие перемены, с приходом «Аль-Каиды»?

Ответить на эти и другие вопросы попытается российский публицист и политолог Евгений Бень.

1 Организация запрещена на территории РФ.