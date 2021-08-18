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Калининградский «Автотор» начал серийное производство кроссовера Genesis GV70

  /   Обновлено: 18 августа 2021 11:39
Экономика
Калининградский «Автотор» начал серийное производство кроссовера Genesis GV70
genesis.com  /  Genesis

Калининград, 18 августа. Завод «Автотор», расположенный в Калининграде, приступил к серийному выпуску нового премиального кроссовера Genesis GV70, который является вторым SUV в линейке бренда.

На рынок автомобиль поступит в пяти комплектациях. Цена модели будет варьироваться от 4 150 000 до 6 150 000 рублей. GV70 российского производства представлен с тремя двигателями. В бензиновой линейке можно выбрать 2,5-литровый и 3,5-литровый турбомоторы T-GDi мощностью 249 и 379 лошадиных сил. Дизельным является 199-сильный двигатель объемом 2,2 литра. Моторы совмещены с безальтернативным восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода, пишут «Автоновости дня».

Для российских покупателей автомобиль оборудуют десятью подушками безопасности, светодиодной оптикой с датчиком света, бесключевым доступом с кнопкой запуска двигателя, двухзонным климат-контролем, подогревом передних кресел. Также Genesis GV70 оснастят мультимедийным комплексом с тачскрином на 14,5 дюйма и навигацией, поддерживающим Apple CarPlay и Android Auto.

Для тех, кто еще не созрел для покупки новой машины, поскольку не может расстаться со старой, эксперты перечислили некоторые признаки, указывающие на то, что транспортное средство пора продавать. Регулярные поломки могут ударить по кошельку.

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