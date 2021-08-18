Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 12:28
12:27
Общество
Немка рассказала, почему в Германии не принято выращивать овощи на своих участках
12:27
Технологии
Гости форума «Армия-2021» смогут пообщаться с андроидом
12:27
Политика
Захарова пошутила об умении Запада проявлять солидарность
12:23
Армия
NI: США серьезно проигрывают России в возможностях реагировать на любые войны
12:21
Шоу-бизнес
На канале «Пятница!» стартует новый сезон кулинарного шоу «Адская кухня» с Ивлевым
12:20
Ближний Восток
СМИ рассказали о жизни за рубежом дочери бежавшего афганского президента Ашрафа Гани
12:14
Армия
Затонувший в годы войны броневик БА-10 подняли со дна реки в Великом Новгороде
12:13
Спорт
Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу
12:13
Происшествия
Смерть любимой девушки довела школьника до суицида в Подмосковье
12:13
Общество
Потенциальных террористов в Татарстане будут выявлять при помощи анонимных доносов
Все новости

«Самая смертоносная» подлодка ВМС США оказалась под угрозой из-за российского «Грифа»
Армия
«Самая смертоносная» подлодка ВМС США оказалась под угрозой из-за российского «Грифа»
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 августа. Пентагон делает огромную ставку на стратегические атомные субмарины класса «Колумбия», но в России уже есть боеприпас, способный уничтожить перспективную американскую подлодку.

АПЛ класса «Колумбия» все еще находятся на стадии разработки, но эффектный трюк России с ракетами «Гриф» уже поставил под угрозу субмарину, которую в США провозгласили «самой смертоносной» в мире.

Противолодочные ракеты АПР-3МЭ воздушного базирования обладают важной особенностью, которая делает их крайне опасным вооружением. Погружаясь на глубину порядка 20 метров, снаряд отбрасывает защиту взрывателя и направляется к цели, не запуская двигатель. Он активизируется лишь на глубине 200 метров, и субмарина условного противника попросту не успевает вовремя среагировать на угрозу.

Турбоводометный агрегат позволяет «Грифу» атаковать субмарины, перемещающиеся на скорости до 80 километров в час. Максимальная скорость самой ракеты под водой составляет 130 километров в час. Акустическая головка самонаведения снаряда позволяет ему выявлять вражеские цели на расстоянии до 2,5 километра.

Ранее сообщалось, что в американском военном сообществе обеспокоены испытаниями таинственной российской ракеты «Буревестник». При этом аналитики раскрыли особенности программы создания гиперзвукового оружия Минобороны РФ, пишет RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / «Самая смертоносная» подлодка ВМС США оказалась под угрозой из-за российского «Грифа»
россия вмф рф вмс сша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru