«Самая смертоносная» подлодка ВМС США оказалась под угрозой из-за российского «Грифа»

Москва, 18 августа. Пентагон делает огромную ставку на стратегические атомные субмарины класса «Колумбия», но в России уже есть боеприпас, способный уничтожить перспективную американскую подлодку.

АПЛ класса «Колумбия» все еще находятся на стадии разработки, но эффектный трюк России с ракетами «Гриф» уже поставил под угрозу субмарину, которую в США провозгласили «самой смертоносной» в мире.

Противолодочные ракеты АПР-3МЭ воздушного базирования обладают важной особенностью, которая делает их крайне опасным вооружением. Погружаясь на глубину порядка 20 метров, снаряд отбрасывает защиту взрывателя и направляется к цели, не запуская двигатель. Он активизируется лишь на глубине 200 метров, и субмарина условного противника попросту не успевает вовремя среагировать на угрозу.

Турбоводометный агрегат позволяет «Грифу» атаковать субмарины, перемещающиеся на скорости до 80 километров в час. Максимальная скорость самой ракеты под водой составляет 130 километров в час. Акустическая головка самонаведения снаряда позволяет ему выявлять вражеские цели на расстоянии до 2,5 километра.

Ранее сообщалось, что в американском военном сообществе обеспокоены испытаниями таинственной российской ракеты «Буревестник». При этом аналитики раскрыли особенности программы создания гиперзвукового оружия Минобороны РФ, пишет RT.