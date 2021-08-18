Зачем друг другу «Талибан» и Пакистан? Колонка Евгения Беня

Из всех соседей Афганистана по региону Пакистан наиболее активно ныне приветствовал выигрыш талибов, подчеркивает The Guardian. Пакистанский премьер-министр Имран Хан был не единственным в Пакистане, кто отнесся к победе талибов как к триумфу.

Влиятельные религиозные деятели и высокопоставленные пакистанские военные генералы публично отпраздновали это событие. Сирадж уль Хак, глава одной из наиболее влиятельных в Пакистане исламских политических партий, в своем выступлении заявил, что это «историческая победа над сверхдержавой», которая создаст «образцовое исламское правительство в Афганистане». И все это при том, что Пакистан, имея на своей территории базы по подготовке подразделений талибов, официально с 2001 года поддерживал американское присутствие в Афганистане.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши еще в апреле этого года заявил о необходимости обращения с «Талибаном»1 (движение признано террористическим и запрещено в РФ) как с партнером для урегулирования в Афганистане.

politexpert.net / Евгений Зайцев

Пакистан был основным иностранным покровителем «Талибана» после его появления на юге Афганистана в 1990-х годах и вместе с СА и ОАЭ признал правительство талибов в 1996 году. В течение многих лет территория Пакистана, который имеет протяженную границу с Афганистаном, служила убежищем для лидеров «Талибана» и их семей. Именно здесь боевики систематически проходили подготовку и получали медицинскую помощь. АфТАГ отмечало, что военная разведка Пакистана много лет подряд опекает лидеров «Талибана», занимаясь снабжением их оружием, техникой, обучением боевиков.

В откровенном признании в марте 2016 года Сарадж Азиз, в то время советник премьер-министра Пакистана по иностранным делам, констатировал, что Исламабад имеет значительные рычаги влияния на талибов, потому что его лидеры живут в Пакистане. В мае 2016 года дрон США убил бывшего лидера талибов, муллу Ахтара Мухаммеда Мансура, в юго-западной пакистанской провинции Белуджистан. У него имелся пакистанский паспорт, но, как сообщается, у Мансура возникли разногласия с Исламабадом незадолго до его убийства.

В последние годы Исламабад призывал талибов участвовать в мирных переговорах с США и свергнутыми теперь властями в Кабуле, но подчеркивал, что он воздерживается от применения принудительного давления на «Талибан», чтобы отговорить эту группировку от дальнейшего насилия в Афганистане.

Так зачем Пакистану «Талибан», а «Талибану» — Пакистан? И что из этого взаимодействия в дальнейшем получится?

В далеком 2009 году Джордж Фридман — тогдашний президент частной разведывательной корпорации Stratfor — прогнозировал, что единственным оптимальным способом для США будет передача Афганистана под протекторат Пакистана. Тогда он называл это «способом восстановить баланс сил в регионе», поскольку после разрушения режима «Талибана» в 2001 году заметно усилились позиции Индии. Индийско-пакистанские противоречия в Южной Азии являются определяющими. Дабы восстановить баланс сил, Фридман предлагал передать Афганистан под фактический протекторат Пакистана, что на практике означало сдачу страны «Талибану». Собственно, это сейчас и произошло.

Конечно, в Пакистане заинтересованы в наличии хотя бы одного союзника среди приграничных с ним стран. Да еще союзника в лице талибов, обладающих реальными боеспособными силами.

Афганские недра исключительно богаты такими стратегическими ресурсами, как цветные и редкоземельные металлы, и Китай рвется оказаться единственным соседом Афганистана, способным предпринять реальные шаги по их освоению. Теперь же с приходом к власти в Кабуле талибов их пакистанские покровители вполне могли бы составить на этом направлении конкуренцию КНР.

«Талибан» же, испытывающий к Пакистану благодарность за многолетнее участие в его судьбе, сегодня явно ставит на то, чтобы обрести посредством Исламабада легитимность и признание в исламском мире (да и за его пределами), ибо градус недоверия к пришедшим к власти боевикам остается в мировом сообществе весьма высоким.

Global Look Press / Ajmal Kakar/XinHua

Единственным относительным ограничением на террористическую джихадистскую диктатуру талибов в Афганистане, как это ни парадоксально, вероятно, способен теперь оказаться, как ни странно, Исламабад.

Главное же состоит в том, что, пока талибов и Пакистан связывают тесные союзнические отношения, «Талибан» не решится на вторжение в страны Средней Азии — бывшие республики СССР, поскольку там чрезвычайно сильны лоббистские интересы лучшего друга Пакистана — Турции. Недаром турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган открыто заявлял, что узбеки, туркмены, казахи и киргизы — одна нация с турками, а власти соответствующих среднеазиатских стран весьма благосклонно внимали этим словам Эрдогана. Впрочем, и с Душанбе Анкара успешно укрепляет сотрудничество.

Федеральное агентство новостей /

Уровень же взаимодействия Турции и Пакистана в военной сфере чрезвычайно высок. В годы холодной войны обе страны состояли в военно-политическом блоке СЕНТО. В 1988 году была создана турецко-пакистанская военная консультативная группа для обмена опытом в военном образовании и оборонной промышленности. В 2003 году стороны образовали совместную организацию «Высший военный диалог». Периодически Турция и Пакистан проводят интегрированные военные учения. На территории Турции в начале 1990-х годов модернизировались пакистанские самолеты F-16. В последние годы Турция стала вторым после Китая поставщиком вооружений для пакистанской армии. Например, в 2018 году Пакистан приобрел 30 турецких вертолетов T-129 на сумму в 1,5 млрд долларов. Притом Турция безоговорочно поддерживает Пакистан в его конфликте с Индией.

Как информировало индийское издание Zee News India, Турция и Пакистан ведут переговоры о передаче Исламабадом Анкаре ракетно-ядерных технологий. Отмечается, что ядерная тема обсуждалась в конце декабря 2020 года на заседании совместной организации этих государств «Высший военный диалог». И, по сообщениям СМИ, президент Турции Эрдоган лично просил пакистанское военное руководство поделиться технологией разработки и производства ядерного оружия.

В общем, Пакистан ни в коем случае не пожертвует более чем крепкой дружбой с Турцией ради амбиций «Талибана», если они выйдут за пределы, предлагаемые Исламабадом. И талибы, очевидно, должны отдавать себе в этом отчет. Во всяком случае до тех пор, пока во главе их движения находятся богослов Хайбатулла Ахундзада и дипломат Абдул Гани Барадар. Насколько же можно надеяться на стабильность внутри руководства движения «Талибан», пока сказать с отчетливой определенностью довольно непросто.

Однако в Пакистане есть и те, кто не без оснований опасается, что возрождение «Талибана» в Афганистане придаст смелости и без того мощным радикальным исламистским группировкам в Пакистане и сделает саму эту страну более уязвимой для джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.