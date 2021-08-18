В России за сутки выявили 20 914 новых случаев заражения COVID-19

Москва, 18 августа. Количество новых случаев заражения коронавирусом в России за прошлые сутки составило 20 914. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Новых заболевших выявили во всех регионах страны. При этом у 8,1% из них не наблюдалось никаких клинических проявлений заболевания. В оперштабе сообщили о 799 летальных исходах среди пациентов с COVID-19. Еще 20 713 россиян смогло успешно вылечиться от инфекции.

Накануне в России коронавирусной инфекцией заболело 20 958 человек. Диагнозы подтвердились в 85 субъектах страны.

В Петербурге за 17 августа суточная заболеваемость составила 1156 случаев, сообщает spbdnevnik.ru.