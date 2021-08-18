Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 12:28
12:27
Общество
Немка рассказала, почему в Германии не принято выращивать овощи на своих участках
12:27
Технологии
Гости форума «Армия-2021» смогут пообщаться с андроидом
12:27
Политика
Захарова пошутила об умении Запада проявлять солидарность
12:23
Армия
NI: США серьезно проигрывают России в возможностях реагировать на любые войны
12:21
Шоу-бизнес
На канале «Пятница!» стартует новый сезон кулинарного шоу «Адская кухня» с Ивлевым
12:20
Ближний Восток
СМИ рассказали о жизни за рубежом дочери бежавшего афганского президента Ашрафа Гани
12:14
Армия
Затонувший в годы войны броневик БА-10 подняли со дна реки в Великом Новгороде
12:13
Спорт
Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу
12:13
Происшествия
Смерть любимой девушки довела школьника до суицида в Подмосковье
12:13
Общество
Потенциальных террористов в Татарстане будут выявлять при помощи анонимных доносов
Все новости

В Афганистане призвали Интерпол арестовать бежавшего из страны президента Ашрафа Гани

  /   Обновлено: 18 августа 2021 11:46
Политика
В Афганистане призвали Интерпол арестовать бежавшего из страны президента Ашрафа Гани
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Кабул, 18 августа. Лидер Афганистана Ашраф Гани покинул страну, в связи с этим глава минобороны государства Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол задержать беглого президента за «продажу родины».

Гани покинул страну после переговоров с членами движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) в президентском дворце. Боевики окружили Кабул 15 августа, после чего власти приняли решение сдать город без боя.

Террористы призвали руководство Афганистана к мирной передаче власти в ближайшие дни. Активность талибов значительно повысилась после отвода войск США из региона.

При этом боевики пообещали не нападать на другие страны. По их словам, они прекращают вражду со всеми, кто выступал против них в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Афганистане призвали Интерпол арестовать бежавшего из страны президента Ашрафа Гани
афганистан интерпол ашраф гани
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru