В Афганистане призвали Интерпол арестовать бежавшего из страны президента Ашрафа Гани

Кабул, 18 августа. Лидер Афганистана Ашраф Гани покинул страну, в связи с этим глава минобороны государства Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол задержать беглого президента за «продажу родины».

Гани покинул страну после переговоров с членами движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) в президентском дворце. Боевики окружили Кабул 15 августа, после чего власти приняли решение сдать город без боя.

Террористы призвали руководство Афганистана к мирной передаче власти в ближайшие дни. Активность талибов значительно повысилась после отвода войск США из региона.

При этом боевики пообещали не нападать на другие страны. По их словам, они прекращают вражду со всеми, кто выступал против них в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.