В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно выбирать одежду для детей и подростков

Москва, 18 августа. Современная одежда для детей и подростков должна быть не только модной и удобной, но и отвечать всем гигиеническим требованиям.

В первую очередь при выборе одежды следует обращать внимание на качество материала. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.

По словам экспертов, чем меньше процент синтетики, тем лучше. Дело в том, что синтетические волокна не дают коже дышать, нарушается тепловой обмен и ребенок начинает потеть.

Желательно, чтобы ткань по большей части состояла из шерсти, хлопка или вискозы, то есть натуральных материалов. Кроме того, изделие должно сопровождать свидетельство о государственной регистрации или декларация о соответствии.

Родители российских школьников уже начали закупаться не только одеждой, но и принадлежностями к новому учебному году. Ярмарки, на которых можно купить все необходимые товары, начнут работать в Московской области со следующей недели, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Россиянам ранее объяснили, как собрать ребенка в школу и не купить лишнего. Например, покупка школьной формы в начале августа считается преждевременной.