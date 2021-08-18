Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 12:28
12:27
Общество
Немка рассказала, почему в Германии не принято выращивать овощи на своих участках
12:27
Технологии
Гости форума «Армия-2021» смогут пообщаться с андроидом
12:27
Политика
Захарова пошутила об умении Запада проявлять солидарность
12:23
Армия
NI: США серьезно проигрывают России в возможностях реагировать на любые войны
12:21
Шоу-бизнес
На канале «Пятница!» стартует новый сезон кулинарного шоу «Адская кухня» с Ивлевым
12:20
Ближний Восток
СМИ рассказали о жизни за рубежом дочери бежавшего афганского президента Ашрафа Гани
12:14
Армия
Затонувший в годы войны броневик БА-10 подняли со дна реки в Великом Новгороде
12:13
Спорт
Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу
12:13
Происшествия
Смерть любимой девушки довела школьника до суицида в Подмосковье
12:13
Общество
Потенциальных террористов в Татарстане будут выявлять при помощи анонимных доносов
Все новости

В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно выбирать одежду для детей и подростков
Общество
В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно выбирать одежду для детей и подростков
pixabay.com

Москва, 18 августа. Современная одежда для детей и подростков должна быть не только модной и удобной, но и отвечать всем гигиеническим требованиям.

В первую очередь при выборе одежды следует обращать внимание на качество материала. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.

По словам экспертов, чем меньше процент синтетики, тем лучше. Дело в том, что синтетические волокна не дают коже дышать, нарушается тепловой обмен и ребенок начинает потеть.

Желательно, чтобы ткань по большей части состояла из шерсти, хлопка или вискозы, то есть натуральных материалов. Кроме того, изделие должно сопровождать свидетельство о государственной регистрации или декларация о соответствии.

Родители российских школьников уже начали закупаться не только одеждой, но и принадлежностями к новому учебному году. Ярмарки, на которых можно купить все необходимые товары, начнут работать в Московской области со следующей недели, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Россиянам ранее объяснили, как собрать ребенка в школу и не купить лишнего. Например, покупка школьной формы в начале августа считается преждевременной.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно выбирать одежду для детей и подростков
роспотребнадзор одежда подростки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru