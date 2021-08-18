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Россия экспортировала в 2021 году свыше 350 тысяч тонн мяса
Экономика
Россия экспортировала в 2021 году свыше 350 тысяч тонн мяса
pixabay.com

Москва, 18 августа. Объем поставок российского мяса и мясопродуктов за границу с 1 января по 8 августа составил 351,2 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные Россельхознадзора.

Полученный результат оказался выше на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Тогда было экспортировано 340,3 тыс. тонн этого вида продукции.

Ключевым импортером российской говядины стал Китай — 11,2 тыс. тонн с начала текущего года. Основным покупателем свинины оказался Вьетнам — поставленных 40,2 тыс. тонн. Наибольший объем конины из РФ был экспортирован в Казахстан — 751 тонна, говорится на сайте ведомства.

Мясо является лучшим источником витаминов, которые легко усваиваются в организме человека. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков. Диетолог-гастроэнтеролог Ирина Бережная подтвердила, что говядину и баранину можно употреблять без вреда для здоровья. Ограничить потребление красного мяса нужно только пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и высоким уровнем холестерина, цитирует ее «Север-Пресс».

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