Москва, 18 августа. Польша умудрилась ухудшить отношения с Евросоюзом и начала наступление на интересы главного союзника в лице США. Об этом заявил историк, политолог и журналист Владимир Корнилов.

Эксперт полагает, что Польша все больше превращается в «осажденную крепость» и воюет против всех. Варшава ухудшила отношения не только с ЕС, но и с Израилем, который отозвал посла на фоне скандала с законом о реституции. В итоге Польша посягнула на святое — бизнес-интересы своего главного покровителя — США, констатировал политолог.

Имеется в виду принятие польским парламентом поправок к закону о радио- и телевещании. Все понимают, кого авторы проекта выбрали в качестве мишени. Речь идет о главном оппозиционном телеканале страны TVN, пояснил историк.

Американская корпорация Discovery, владеющая польским СМИ, объявила о подаче судебного иска против правительства страны. США обвинили Варшаву в дискриминации их актива и нарушении договора об инвестициях.

Лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский является организатором «крестового похода» против телеканала, отметил Корнилов. Эксперт объяснил, что его действия могут обернуться развалом политсилы и хороших отношений с США.