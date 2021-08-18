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ВОЗ заявила об увеличении числа стран, в которые проник дельта-штамм коронавируса

  /   Обновлено: 18 августа 2021 12:04
Общество
ВОЗ заявила об увеличении числа стран, в которые проник дельта-штамм коронавируса
pixabay.com

Женева, 18 августа. Новые штаммы коронавирусной инфекции расширили свою географию за последнюю неделю, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На сегодняшний день число стран и территорий, в которых циркулирует как вариант коронавируса штамм «Дельта», возросло с 142 до 148. Эксперты относят мутации «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта» к категории «вызывающих обеспокоенность вариантов».

Так, штамм «Альфа» сейчас распространен в 190 государствах, а вариант «Бета» — на 138 территориях. Мутацию «Гамма» выявили в 82 странах, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

Эксперты ВОЗ ранее призвали страны к рациональному использованию вакцин против COVID-19. Они также указали на важность возобновления усилий для предотвращения пандемии опасной инфекции.

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воз коронавирус дельта-штамм
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