Президент Пиньера объявил, что Чили примет беженцев из Афганистана

Чилийский министр иностранных дел Андрес Алламанд охарактеризовал происходящее в Афганистане как ситуацию, в которой «цивилизация потерпела поражение». Хотя Чили не располагает на афганской территории собственным посольством — и в настоящее время чилийцев там нет — страна опосредованно подключится к работе организации Front Line Defenders, которая участвует в эвакуации беженцев из Кабула.

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Солидарность на краю земли

Несмотря на политический и экономический кризис Чили стало первой — и пока единственной — страной Латинской Америки, выразившей готовность принять десять афганских семей, чтобы спасти их от возможных гонений при правлении талибов.

Президент Чили Себастьян Пиньера лично дал указания Министерству иностранных дел, чтобы статус беженцев — с соответствующими льготами и помощью в интеграции — был предоставлен афганцам, которые в связи со сменой режима вынуждены эмигрировать. Кто именно будут эти люди — будут решать Front Line Defenders и другие международные общественные организации, занятые эвакуацией. Глава МИД Андрес Алламанд заявил, что речь идет в первую очередь о семьях, где есть женщины, занимающие светские посты и ведущие общественную деятельность.

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Афганская диаспора в Чили

Чиновники министерства иностранных дел встретились в Сантьяго с представителями афганской диаспоры и пообещали содействие беженцам в соседних с Афгнистаном странах — где чилийские посольства или консульства имеются.

Захра Хабиби, студент медицинского факультета Университета Чили, умоляет пустить в страну его родственников. Особенно он беспокоится за свою сестру — поскольку она разведенная и является преподавателем светского учебного центра. Ректор университета Энио Вивальди пообещал трудоустроить женщину непосредственно своем вузе.

История афгано-чилийской торговли не богата событиями: в 2018 году коммерческий обмен между обеими странами едва достиг 12 000 долларов, и речь идет в первую очередь о закупке небольшой партии афганских упаковочных машинок, пультах управления и предметах украшения интерьера. Однако даже события последних дней не отменяют глобализации и перспектив как культурного, так и коммерческого обмена в будущем.

Не просто красивый жест

Помощь афганским беженцам вписывается в стратегию смягчения миграционных препон и инклюзивности, за которую активно выступают члены Конституционной конвенции, начавшей свою работу месяц назад. Но и в исторической перспективе Чили не в первый раз проявляет солидарность с другими странами. Возможно, потому, что сами чилийцы отлично знают, что такое военные перевороты, землетрясения, наводнения, засухи и сели.

В этом контексте никого не удивляет и тот факт, что на прошлой неделе президент Себастьян Пиньера лично распорядился отправить пострадавшим от землетрясения на Гаити 16 тонн гуманитарной помощи. Утром 16 августа самолёт ВВС Чили доставил в Порт-о-Пренс питьевую воду, лекарства и гигиенические наборы для женщин и мужчин. Следует отметить, что в аналогичной ситуации Чили уже оказывало братскую помощь Гаити и Коста-Рике в 2009 году, а также Перу в 2019-м.