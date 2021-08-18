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Уголовное дело возбудили после пропажи двухлетней девочки в Смоленской области

  /   Обновлено: 18 августа 2021 11:31
Происшествия
Уголовное дело возбудили после пропажи двухлетней девочки в Смоленской области
pixabay.com

Смоленск, 18 августа. Следственные органы возбудили дело об убийстве после пропажи двухлетнего ребенка в Смоленской области, сообщили в региональном управлении СК РФ.

В сообщении пресс-службы говорится, что о пропаже девочки, 2019 года рождения, сообщили в полицию 17 августа. По предварительным данным, ребенок самостоятельно покинул свой дом в Темкинском районе и не вернулся. До настоящего момента ее местонахождение установить не удалось. Известно, что рядом с местом исчезновения находится лесополоса и несколько водных объектов.

«Для организации полномасштабного розыска, а также в целях объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области незамедлительно возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении следователей.

К поискам пропавшей присоединились сотрудники правоохранительных органов, добровольцы поисково-спасательного отряда «Сальвар» и местные жители. Следователи проводят проверку, в ходе которой будет дана оценка условиям жизни и воспитания ребенка в семье.

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