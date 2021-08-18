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Кто в РФ получит осенью дополнительные деньги, вернут ли прежний пенсионный возраст
Общество
Кто в РФ получит осенью дополнительные деньги, вернут ли прежний пенсионный возраст
Федеральное агентство новостей  / 

Начало осени — традиционное время изменений в жизни россиян, в том числе получателей пенсий и других социальных выплат. Кто в России получит осенью 2021 года дополнительные деньги, а также вернут ли прежний пенсионный возраст — эти и другие актуальные темы в обзоре ФАН.

Вернут ли прежний пенсионный возраст

Такие обращения время от времени появляются в СМИ, а также оформляются в виде законодательных предложений. Последним на этом поле отметилась КПРФ, депутаты которой внесли в Госдуму законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию, который был в России до 2018 года — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Ранее с подобными предложениями выступали и депутаты других партий, и отдельные законодатели. Однако эксперты отмечают, что реализация этих инициатив не просто маловероятна: такие идеи можно оценивать только как пиар-акцию той или иной партии или политического объединения. Ни экономическая ситуация, непростая из-за последствий пандемии, ни депопуляция населения на фоне снижения рождаемости и увеличения нагрузки на работающих (последствия не только пандемии, но и «лихих девяностых», а в глобальном плане — колоссальных жертв нашего народа в Великой Отечественной войне) не дают оснований надеяться, что инициатива о возврате прежнего пенсионного возраста имеет шансы стать законом.

В настоящее время пенсионный возраст (для получения страховой пенсии) плавно, в течение десяти лет, повышается до 65 лет для мужчин и 60-ти — для женщин. При этом в новом законе много исключений, которые дают возможность гражданам выйти на заслуженный отдых раньше, чем им положено по возрасту.

Кто в РФ получит осенью дополнительные деньги, вернут ли прежний пенсионный возраст
Федеральное агентство новостей  / 

Индексация пенсий работающим

Это предложение, в отличие от идеи вернуть прежний пенсионный возраст, гораздо более реальное. Возможно, в той или иной форме оно будет осуществлено уже в ближайшее время. Ранее с предложением вернуть не проводившуюся с 2016 года индексацию пенсий работающим пенсионерам выступала в частности партия «Справедливая Россия», которая даже обещала указать бюджетные «заначки» для реализации этой программы.

С необходимостью вернуть индексацию работающим пенсионерам согласен президент России Владимир Путин, который дал профильным министерствам указание рассмотреть варианты реализации этого предложения. Сроки и формы такой индексации называли разные, однако пока соответствующее решение еще не принято.

Кому повысят пенсии осенью 2021 года

Начало октября — традиционное время индексации пенсий военным пенсионерам и лицам, к ним приравненным. Повышение военных пенсий проводится одновременно с индексацией окладов военнослужащих и некоторых категорий госслужащих. Как будет производиться индексация выплат военным пенсионерам, представлено в инфографике ФАН.

Выплаты на детей школьного возраста

Осенью 2021 года (до 1 ноября) можно еще успеть подать заявление на выплату 10 тысяч рублей на ребенка-школьника, о которой ранее объявил президент. Деньги будут выплачиваться до 31 декабря 2021 года на карту, указанную в заявлении. Выплата носит единовременный характер и предназначена для подготовки ребенка к школе, однако есть планы сделать ее ежегодной.

Какие еще изменения ждут россиян с 1 сентября 2021 года, представлено в инфографике ФАН.

Кто в РФ получит осенью дополнительные деньги, вернут ли прежний пенсионный возраст
Федеральное агентство новостей  / 

 

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Все новости / Общество / Кто в РФ получит осенью дополнительные деньги, вернут ли прежний пенсионный возраст
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