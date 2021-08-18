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Менеджер из Veon объяснил, как пользуется чипом в своей руке 
Общество
Менеджер из Veon объяснил, как пользуется чипом в своей руке 
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Москва, 18 августа. Представитель холдинговой компании Veon Джордж Хелд рассказал о преимуществах чипа. В руке топ-менеджера стоит устройство четвертого поколения.

В современном мире чип помогает следить за здоровьем, заниматься спортом, а также с его помощью можно расплачиваться в магазинах. Первое такое устройство было собрано еще в университете в США. Чип второго поколения Хелд поставил себе в Дубае. Мужчине пришлось обратиться к тату-мастеру, так как никто не брался за это дело без медицинского образования.

«Когда я работал в Дубае, я использовал этот чип, чтобы ездить в соседнюю страну, в Саудовскую Аравию. Но это было в чипе третьего поколения. Текущий чип я использую больше как фитнес-браслет: он меряет уровень кислорода, целый ряд показателей в крови — их можно посмотреть в смартфоне. Это очень удобно», — сказал Хелд в интервью РИА Новости.

Также менеджер поделился историей о том, как в российском городе решил расплатиться в метро с помощью чипа. Оплатив проезд и спустившись в метро, мужчина увидел, как его там ждут сотрудники метрополитена и полицейские. История имеет хороший конец — Хелду помог знакомый.

Ранее стало известно, что ученые из Саратова и Санкт-Петербурга изобрели специальный чип, который способен диагностировать состояние окружающей среды.

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наука чип джордж хелд
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