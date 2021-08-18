Сотрудники МЧС спасли женщину из горящего дома в Чите

Чита, 18 августа. Сотрудники пожарной службы эвакуировали с балкона горящей квартиры жительницу Читы.

Как говорится в сообщении управления МЧС по Забайкальскому краю, все произошло в среду, 18 августа, в одном из жилых домов столицы Забайкальского края. В гостиной квартиры на пятом этаже загорелись домашние вещи. Пожар настиг женщину, когда та находилась на балконе, откуда ее и вывели пожарные.

Площадь возгорания, к ликвидации которого привлекались восемь сотрудников звена, составила 7 квадратных метров. Причиной инцидента могло стать замыкание электропроводки. Обстоятельства уточняются.