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Сотрудники МЧС спасли женщину из горящего дома в Чите
Общество
Сотрудники МЧС спасли женщину из горящего дома в Чите
Невские Новости

Чита, 18 августа. Сотрудники пожарной службы эвакуировали с балкона горящей квартиры жительницу Читы.

Как говорится в сообщении управления МЧС по Забайкальскому краю, все произошло в среду, 18 августа, в одном из жилых домов столицы Забайкальского края. В гостиной квартиры на пятом этаже загорелись домашние вещи. Пожар настиг женщину, когда та находилась на балконе, откуда ее и вывели пожарные.

Площадь возгорания, к ликвидации которого привлекались восемь сотрудников звена, составила 7 квадратных метров. Причиной инцидента могло стать замыкание электропроводки. Обстоятельства уточняются.

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