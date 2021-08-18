Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 12:27
12:23
Армия
NI: США серьезно проигрывают России в возможностях реагировать на любые войны
12:21
Шоу-бизнес
На канале «Пятница!» стартует новый сезон кулинарного шоу «Адская кухня» с Ивлевым
12:20
Ближний Восток
СМИ рассказали о жизни за рубежом дочери бежавшего афганского президента Ашрафа Гани
12:14
Армия
Затонувший в годы войны броневик БА-10 подняли со дна реки в Великом Новгороде
12:13
Спорт
Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу
12:13
Происшествия
Смерть любимой девушки довела школьника до суицида в Подмосковье
12:13
Общество
Потенциальных террористов в Татарстане будут выявлять при помощи анонимных доносов
12:09
Экономика
Выплаты по больничному листу вырастут для некоторых россиян с сентября
12:09
Общество
Хаматова стала председателем жюри основного конкурса «Кинотавра»
12:07
Общество
Эффективность «Спутника Лайт» в Парагвае достигла 93,5%
Все новости

Российский уголь резко подорожал на рынке Европы

  /   Обновлено: 18 августа 2021 11:09
Экономика
Российский уголь резко подорожал на рынке Европы
pixabay.com

Москва, 18 августа. Экспортные цены на российский энергетический уголь в ЕС с мая 2021 года увеличились почти вдвое. Они достигли 137 долларов за одну тонну.

Котировки стремятся вверх на фоне растущей стоимости газа. Вследствие этого уголь снова становится привлекательным топливом для некоторых европейских электростанций, пишет «Коммерсантъ».Также росту мировых цен способствует нехватка энергоуглей в Азии. Индонезия сокращает экспорт из-за карантинных ограничений, а ЮАР — по причине беспорядков.

Внутренняя цена на уголь в РФ также демонстрирует рост. При этом угольная отрасль, в отличие от металлургической, пока не столкнулась с повышением налоговой нагрузки.

В Кузбасском государственном техническом университете (КузГТУ) ранее разработали технологию переработки угольных отходов в газ, равнозначный по составу природному.

Между тем министр обороны РФ Сергей Шойгу дал старт реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Увеличение пропускной способности магистрали больше всего порадует угольщики, которые смогут нарастить поставки продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, пишет «ФедералПресс».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Российский уголь резко подорожал на рынке Европы
уголь экспорт сырье энергоресурсы поставки угля
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru