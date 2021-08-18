Российский уголь резко подорожал на рынке Европы

Москва, 18 августа. Экспортные цены на российский энергетический уголь в ЕС с мая 2021 года увеличились почти вдвое. Они достигли 137 долларов за одну тонну.

Котировки стремятся вверх на фоне растущей стоимости газа. Вследствие этого уголь снова становится привлекательным топливом для некоторых европейских электростанций, пишет «Коммерсантъ».Также росту мировых цен способствует нехватка энергоуглей в Азии. Индонезия сокращает экспорт из-за карантинных ограничений, а ЮАР — по причине беспорядков.

Внутренняя цена на уголь в РФ также демонстрирует рост. При этом угольная отрасль, в отличие от металлургической, пока не столкнулась с повышением налоговой нагрузки.

В Кузбасском государственном техническом университете (КузГТУ) ранее разработали технологию переработки угольных отходов в газ, равнозначный по составу природному.

Между тем министр обороны РФ Сергей Шойгу дал старт реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Увеличение пропускной способности магистрали больше всего порадует угольщики, которые смогут нарастить поставки продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, пишет «ФедералПресс».