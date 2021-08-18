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Эвакуированные из-за паводка жители Приамурья начали возвращаться домой

  /   Обновлено: 18 августа 2021 11:16
Происшествия
Эвакуированные из-за паводка жители Приамурья начали возвращаться домой
МЧС России

Благовещенск, 18 августа. Жители Белогорского муниципального округа Амурской области, эвакуированные из-за паводка, начали возвращаться в свои дома.

Сотрудники МЧС устанавливают тепловые пушки и помогают просушить помещения и имущество. На данный момент подтоплены 17 приусадебных участков, пять дорог и два моста. Для устранения последствий привлечены 84 человека и 24 единицы техники, в том числе десять плавательных средств.

В начале августа амурский поселок островного типа Талакан остался без дорожного сообщения с материком после обрушения моста, вызванного сильным подъемом воды.

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мчс амурская область паводок
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