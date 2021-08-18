В МЧС прокомментировали завершение поисков на месте крушения Ми-8 в Камчатском крае

Петропавловск-Камчатский, 18 августа. В МЧС рассказали о поисковой операции, организованной после крушения вертолета Ми-8 в Курильское озеро. Тела семи пассажиров и командира были подняты со дна водоема.

Начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю Константин Павлов рассказал, что в работах были задействованы спасатели, инспекторы Кроноцкого заповедника и военнослужащие Минобороны РФ. Всего к ликвидации последствий крушения был привлечен 61 человек и задействовано 14 единиц техники.

Трагедия произошла 12 августа. Вертолет Ми-8 рухнул в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника. Недавно спасатели обнаружили его бортовой самописец.