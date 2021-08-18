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Спасатели доставляют продукты в подтопленные села ЕАО

  /   Обновлено: 18 августа 2021 11:20
Происшествия
Спасатели доставляют продукты в подтопленные села ЕАО
Главное управление МЧС по ЕАО

Биробиджан, 18 августа. Сотрудники МЧС доставляют хлеб, воду и медикаменты в пострадавшие от паводка села Еврейской автономной области (ЕАО) и продолжают мониторить гидрологическую обстановку в регионе.

Подтоплены 26 жилых домов, 404 приусадебных участка и 1398 дач. Кроме того, под водой оказались 2 моста и 37 участков автомобильных дорог.

В готовность приведены девять пунктов временного размещения. Продолжаются аварийно-восстановительные работы, в них принимают участие 560 человек, задействованы 103 единицы техники, сообщили ФАН в региональном главке МЧС России.

Несколько дней назад в шести селах Ленинского района ЕАО был введен режим ЧС из-за паводка на реке Амур. Власти попросили местных жителей быть готовыми к эвакуации.

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мчс еао подтопления
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