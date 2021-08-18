Российский корабль «Вице-адмирал Кулаков» вошел в Средиземное море

Североморск, 18 августа. Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вошел в Средиземное море, где присоединится к группе судов ВМФ РФ, сообщила пресс-служба Северного флота.

Отмечается, что корабль выполняет задачи дальнего похода, он вышел из Североморска 28 июня. Ночью судно проследовало через пролив Гибралтар и держит курс в восточном направлении. В скором времени «Вице-адмирал Кулаков» остановится в точке якорной стоянки в море Альборан, чтобы пополнить запасы.

Ранее сообщалось, что в порт Тихоокеанского флота прибыли два вьетнамских корабля. Они примут участие в конкурсе «Кубок моря», который начнется 22 августа.